Производитель ракет «Фламинго» решил создать дешевую альтернативу Patriot

Компания Fire Point, производитель украинской крылатой ракеты «Фламинго», ведет переговоры с европейскими компаниями для создания недорогой альтернативы системы ПВО Patriot. Об этом пишет Reuters со ссылкой на соучредителя и главного конструктора компании Дениса Штилермана.
Конструктор заявил, что Fire Point планирует снизить стоимость перехвата баллистической ракеты менее чем до $1 млн и в настоящий момент ожидает одобрения правительством инвестиций ближневосточного конгломерата, оценивающего компанию в $2,5 млрд.
Reuters отмечает, что многие украинские оборонные предприятия стремятся заняться экспортом и извлечь выгоду из глобального бума военных расходов.
В настоящий момент Украина, как и многие западные страны, в значительной степени полагается на американскую систему Patriot для перехвата ракет, но она становится все более дефицитной на фоне масштабного развертывания в Персидском заливе. В то же время единственная в Европе система противоракетной обороны SAMP/T производится в относительно небольших количествах.
Штилерман указал, что для поражения снаряда система Patriot часто требует две или три зенитные ракеты, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.
«Если мы сможем снизить стоимость менее чем до $1 млн, это станет переломным моментом в решениях в области противовоздушной обороны. Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года», — заявил он.
Помимо этого, по словам главного конструктора компании, в настоящий момент Fire Point находится на заключительном этапе разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет — FP-7 и FP-9.
FP-7 он сравнил с баллистической системой ATACMS, она имеет дальность действия около 300 км и, по его словам, впервые будет применена «в ближайшем будущем». FP-9, в свою очередь, способна нести боеголовку массой 800 кг на расстояние до 850 км, ее испытания начнутся в ближайшее время.
Штилерман заявил, что удары по Москве, окруженной одними из самых мощных в мире систем ПВО, вызовут «массовые изменения в мышлении России и высшего руководства России».
Ранее научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рибакова и экономический аналитик Лукас Райзингер в статье для Foreign Affairs написали, что Европа потратила миллиарды евро на Украину вместо своей оборонной промышленности, что сделало Украину неиспользованным арсеналом ЕС для ведения продолжительных войн.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.