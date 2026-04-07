Британия созовет конференцию по Ормузскому проливу

По данным компании RAC, в марте в Британии зафиксировали самый высокий месячный рост цен на бензин и дизельное топливо на фоне войны с Ираном. Цена литра неэтилированного бензина выросла на 20 пенсов — с 132,83 пенса 1 марта до 152,83 пенса к концу месяца, побив предыдущий рекорд, зафиксированный в конце июня 2022 года, когда цена бензина подскочила с 174,84 пенса до 191,43 пенса. Скачок цены на дизельное топливо был еще более резким: оно подорожало на 40 пенсов, с 142,38 пенса до 182,77 пенса, что почти вдвое превысило предыдущий рекорд, установленный в марте 2022 года, когда цена выросла с 155,23 пенса до 177,29 пенса.