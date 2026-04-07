Британия созовет конференцию по Ормузскому проливу

Великобритания во вторник, 7 апреля, созовет виртуальную конференцию по военному планированию с участием более 40 стран для обсуждения безопасного судоходства через Ормузский пролив после окончания войны на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.
Конференция пройдет на британской военной базе Нортвуд. В ней примут участие страны, ранее выразившие готовность внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода судов по этому стратегически важному водному пути. Среди участников — Франция, Германия, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и ОАЭ. По словам британского чиновника, на встрече будут обсуждаться «соответствующие меры» для создания международной коалиции, в которую не войдут США.
Сегодняшняя конференция состоится после онлайн-встречи 41 страны, созванной британским министром иностранных дел Иветт Купер на прошлой неделе. «Мы стали свидетелями того, как Иран захватил международный морской маршрут, чтобы взять в заложники мировую экономику», — заявила тогда глава МИД. Видеоконференция была организована в кратчайшие сроки в ответ на призыв американского президента Дональда Трампа к союзникам самим решить вопрос с открытием пролива.
Трамп отвергал обязанность Соединенных Штатов обеспечивать безопасность Ормузского пролива. Он заявлял, что страны, которые пользуются этим путем, «пусть сами пойдут и откроют его». «Потому что, как я полагаю, тот, кто контролирует нефть, будет очень рад открыть пролив», — говорил американский лидер.
Глава Белого дома также предлагал таким странам, как Британия, «добывать нефть самим», если они столкнутся с потенциальной нехваткой энергоносителей из-за блокады пролива.
Британский премьер-министр Кир Стармер говорил, что любая операция по обеспечению безопасности судоходства начнется только после прекращения огня. «Я не думаю, что можно с уверенностью утверждать, что деэскалация конфликта обязательно приведет к безопасному возобновлению работы Ормузского пролива», — отмечал он.
Как рассказали FT два чиновника, формирование военно-морской коалиции осложняется разрозненными ресурсами, имеющимися у стран. Так, некоторые из них предложили предоставить тральщики, но не фрегаты для защиты пролива. По словам собеседников, эта коалиция не будет действовать как миссия НАТО, в нее войдут страны, не входящие в альянс.
По данным компании RAC, в марте в Британии зафиксировали самый высокий месячный рост цен на бензин и дизельное топливо на фоне войны с Ираном. Цена литра неэтилированного бензина выросла на 20 пенсов — с 132,83 пенса 1 марта до 152,83 пенса к концу месяца, побив предыдущий рекорд, зафиксированный в конце июня 2022 года, когда цена бензина подскочила с 174,84 пенса до 191,43 пенса. Скачок цены на дизельное топливо был еще более резким: оно подорожало на 40 пенсов, с 142,38 пенса до 182,77 пенса, что почти вдвое превысило предыдущий рекорд, установленный в марте 2022 года, когда цена выросла с 155,23 пенса до 177,29 пенса.
