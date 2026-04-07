Девочка потеряла родителей и брата при ударе БПЛА во Владимирской области

В результате атаки БПЛА в Александровском районе Владимирской области погибли двое взрослых и их семилетний сын. Пятилетняя дочь выжила. Вопрос об опеке над девочкой решат в ближайшее время, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская.
По ее словам, после атаки БПЛА загорелся жилой дом. В огне погибли родители и их сын. Пятилетней девочке удалось спастись. Сейчас малышка находится у родственников.
«В ближайшее время определится вопрос с опекой над несовершеннолетней», — отметила омбудсмен.
Она добавила, что в семье есть еще одна старшая дочь — она учится в колледже.
«Для девочек сейчас крайне важна поддержка родственников и близких людей, а также работа с психологом. Я готова помочь с организацией такой помощи», — указала Раснянская.
Она также выразила соболезнования родным погибших.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев также принес соболезнования тем, кто потерял близких в результате атаки БПЛА.
Минувшей ночью силы ПВО перехватали над российскими регионами 45 украинских БПЛА. Дроны сбили над территорией Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Волгоградской и Пензенской областей, а также над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.