В Москве предупредили Лондон о «сюрпризе» за попытки захвата российских судов

Россия ответит на попытки британских властей задержать корабли, связанные с так называемым «теневым флотом». Об этом предупредил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, сообщает Daily Express.
Дипломат назвал пиратские планы Лондона грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву и добавил, что Британия заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов.
По словам Келина, прорабатываемые Москвой меры «станут сюрпризом» для британской стороны. В марте правительство Великобритании заявило, что его военные смогут подниматься на борт санкционных судов, следующих транзитом через британские территориальные воды.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Евросоюз изобрел понятие «теневой флот», которого нет в международном морском праве, чтобы под предлогом борьбы с ним заниматься разбоем на морских коммуникациях и затруднять перевозку грузов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также объяснила, что Евросоюз использует выдуманный термин «теневой флот», чтобы заставить мир подчиняться их вторичным санкциям.