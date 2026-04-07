«Ведомости» сообщили о возможной смене губернатора Белгородской области Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может покинуть свой пост до плановых выборов 2026 года, сообщили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Причины отставки могут быть связаны с состоянием здоровья и тяжелой ситуацией в регионе. Также свои должности могут оставить главы Брянской области и Дагестана Александр Богомаз и Сергей Меликов.
В администрации президента обсуждают возможную смену губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к АП. По их словам, глава приграничного региона может покинуть пост еще до плановых выборов, которые должны пройти в сентябре 2026 года.
Собеседники издания утверждают, что ротация может затронуть сразу три региона. Один из источников ~связывает возможный уход Гладкова в том числе с состоянием здоровья~. Поскольку выборы в регионе плановые, с назначением временно исполняющего обязанности, как ожидается, затягивать не будут.
Источник, близкий к АП, отметил, что ситуация с уровнем поддержки властей в области сейчас «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни. В такой ситуации, по его словам, ротация выглядит логичным шагом. Другой собеседник добавил, что ~рейтинги самого губернатора остаются высокими, однако сложная обстановка и завершение первого срока делают его возможную замену вполне вероятной~.
Карьера и ситуация в регионе.
Вячеславу Гладкову 57 лет. Он родился в Пензенской области, начинал карьеру в администрации закрытого города Заречный (бывшая Пенза-19), а в 2009 году возглавил его. Позже работал в Севастополе, а затем занял пост заместителя председателя правительства Ставропольского края.
Белгородскую область он возглавил в 2020 году в статусе врио после ухода Евгения Савченко, руководившего регионом почти три десятилетия. Уже в 2021-м Гладков победил на выборах, набрав 78,79% голосов.
Ситуация в регионе остается одной из наиболее напряженных из-за близости к зоне боевых действий. По словам самого губернатора, ~по состоянию на ноябрь 2025 года с начала конфликта погибли 409 мирных жителей, около трех тысяч получили ранения~. Часть жителей уехали или живут в пунктах временного размещения.
В августе 2024 года в области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. В том же году Гладкова наградили орденом Мужества. По данным «Ведомостей», дальнейшая карьерная траектория губернатора сейчас обсуждается.
Нагрузка и здоровье.
На этом фоне в регионе не раз обращали внимание и на состояние здоровья губернатора. В июле 2024 года Вячеслав Гладков сообщил, что берет больничный после рекомендаций врачей.
«Ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области. Просто нужно немного отлежаться», — говорил он, уточняя, что рассчитывает восстановиться в течение нескольких дней.
Осенью 2025 года глава региона вновь сообщал о проблемах с самочувствием. Тогда ему пришлось отменить рабочие поездки и публичные мероприятия.
«Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу — посмотреть ход восстановления. С главами обязательно сейчас проговорю. Придется перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу», — отмечал Гладков.
Он добавлял, что не сможет лично принять участие в церемонии награждения студентов и молодых ученых, поручив это своему заместителю.
Под обстрелами.
При этом губернатор продолжает работать в условиях постоянной угрозы. В начале февраля 2026 года Гладков рассказал, что оказался под повторным ракетным обстрелом во время объезда объектов инфраструктуры.
По его словам, после начала атаки он вместе с сотрудниками аварийных служб укрылся в убежище. В тот день по Белгороду выпустили 10 ракет. Пострадали два человека, повреждения получили жилые дома, автомобили и инфраструктурные объекты.
Ротации и в Брянске?
Кадровые перестановки могут затронуть не только Белгородскую область. Как уточнили источники «Ведомостей», этой весной рассматривается более широкая ротация губернаторов.
По словам двух собеседников издания, ~в числе возможных изменений — уход главы Брянской области Александра Богомаза. Он руководит регионом с 2014 года~, сначала в статусе врио, а затем трижды выигрывал выборы, в последний раз — в сентябре 2025 года.
Богомаз начинал карьеру в муниципальной власти, затем работал в региональном парламенте, а в 2012 году получил мандат депутата Госдумы. Как и Белгородская область, Брянская граничит с зоной проведения СВО.
И другие регионы.
~Источники «Ведомостей» также заявили о возможной смене главы Дагестана Сергея Меликова~. О вероятности его ухода издание сообщало еще в конце марта. При этом, как отмечают собеседники, вопрос осложняется текущей ситуацией в республике, где произошло наводнение.
Меликов возглавляет регион с 2020 года. Ранее он служил во внутренних войсках, участвовал в первой чеченской кампании, командовал объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, занимал пост полпреда президента в округе и заместителя директора Росгвардии.
Как напомнило издание, ~в сентябре в России должны пройти прямые выборы губернаторов сразу в семи регионах, включая Белгородскую область. Еще в трех субъектах глав выберут региональные парламенты~.