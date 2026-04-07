Заявление в интервью: Поклонская неожиданно оценила роль Путина

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала президента России Владимира Путина «архитектором нового мира и новой России», сообщает журналистка Ксения Собчак со ссылкой на интервью.
По словам Поклонской, решения, принимаемые российским лидером, она считает ответственными и определяющими дальнейшее развитие страны. Она также указала на необходимость изменений, связанных с отказом от прежних международных моделей.
Как уточняется, речь идет о трансформации мирового устройства и формировании России как сильного государства.
Ранее Поклонская заявляла о смене религиозных взглядов. Она отмечала, что отказ от христианства и переход к язычеству связан с личным опытом и убеждениями.
Читайте также: Президент России поздравил Лукашенко: интеграция РФ и Белоруссии усиливается.