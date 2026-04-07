В Раде посчитали, что лишь 10% украинских беженцев вернутся на родину

«Домой были готовы вернуться порядка 50% тех, кто выехал. Потом 30%, в прошлом году, я думаю, что это было 20%. Сейчас по разным оценкам, — я остаюсь оптимистом — я говорю про 15%, а реально, я думаю, мы можем говорить про 10% тех, кто вернётся», — сказал нардеп.
Разумков добавил, что в начале конфликта половина эмигрировавших сограждан ещё хотели вернуться на Украину, но сейчас ситуация изменилась. А самое главное, по его словам, что отток населения за рубеж продолжается. Родители стараются уберечь подрастающих сыновей от мобилизации и ищут способы покинуть страну.
Ранее сообщалось, что с августа прошлого года Украину покинули около 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Общее число украинцев, находящихся за границей, достигло 5,6 млн человек. По оценке аналитиков, это почти каждый седьмой представитель данной возрастной группы. Эти цифры составляют треть от общего числа граждан, выехавших за весь 2025 год.
