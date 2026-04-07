Глава Минобороны Италии не верит, что Трамп выведет США из НАТО

Из НАТО США наверняка не выйдут, однако они могут существенно сократить своё военное присутствие в Европе. Об этом заявил в интервью Corriere della Sera министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Источник: Life.ru

«Не думаю, что [президент США Дональд Трамп] может выйти из НАТО. Ему понадобилось бы согласие Конгресса, и вряд ли это получит поддержку», — отметил глава итальянского МО.

При этом министр допустил иной сценарий — уменьшение контингента США на европейском направлении. По его словам, подобное решение ослабит обороноспособность региона.

Он подчеркнул, что в случае ухода американских военных европейские страны пока не готовы в полной мере компенсировать их присутствие и действовать столь же эффективно совместно.

А вот в России считают, что США придумают кое-что поинтереснее. Ранее в Совфеде заявили, что Вашингтон заморозит своё членство в НАТО и прекратит финансировать альянс. По словам самого президента Трампа, Штатам вообще не нужна НАТО, а разногласия с союзниками по блоку начались ещё со времён страстей по Гренландии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше