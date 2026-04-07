Более тысячи легковушек и сотни фур стоят в очередях на границе с Польшей

По данным ведомства на утро вторника, на польском направлении в очередях стоит более 1045 легковых машин и более 770 большегрузов.
Так, в ПП «Брузги» находится 145 легковых автомобилей, в «Бресте» — 900. Помимо того, в «Берестовице» находится 180 фур, в «Козловичах» — 590.
Как отметили в «Белтаможсервисе»,
«Во избежание заторов на дороге тягачи оперативно размещены в зоне ожидания на обустроенных площадках с последующей регистрацией по физическому прибытию водителя к модулю регистрации», — сообщили в РУП.
На литовском направлении, которое обычно в лидерах по очередям, во вторник ситуация значительно лучше. В пункте пропуска «Каменный лог» стоит 30 легковушек и 100 грузовиков, а в «Беняконях» — 160 фур.
На границе Беларуси и Латвии скоплений транспорта нет.