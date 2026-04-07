Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более тысячи легковушек и сотни фур стоят в очередях на границе с Польшей

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Скопления грузового и легкового транспорта фиксируется на границе Беларуси и Польши, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства на утро вторника, на польском направлении в очередях стоит более 1045 легковых машин и более 770 большегрузов.

Так, в ПП «Брузги» находится 145 легковых автомобилей, в «Бресте» — 900. Помимо того, в «Берестовице» находится 180 фур, в «Козловичах» — 590.

Как отметили в «Белтаможсервисе», 5—6 апреля в связи с неритмичным режимом работы польской стороны произошло скопление грузового автотранспорта в зоне ожидания пункта пропуска «Козловичи».

«Во избежание заторов на дороге тягачи оперативно размещены в зоне ожидания на обустроенных площадках с последующей регистрацией по физическому прибытию водителя к модулю регистрации», — сообщили в РУП.

На литовском направлении, которое обычно в лидерах по очередям, во вторник ситуация значительно лучше. В пункте пропуска «Каменный лог» стоит 30 легковушек и 100 грузовиков, а в «Беняконях» — 160 фур.

На границе Беларуси и Латвии скоплений транспорта нет.