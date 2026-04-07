Что Дональд Трамп может сделать с Ираном: пять сценариев «ада»

№ 1. Разрушение энергетической инфраструктуры
Дональд Трамп уже не раз грозил Ирану, что вернет его в «каменный век» — атакует все важные энергообъекты, в том числе электростанции.
«Наши вооруженные силы, самые большие и могущественные (на сегодняшний день!) в мире, даже не начали разрушать то, что осталось в Иране. На очереди мосты, затем электростанции!» — цитирует пост Трампа в соцсети Truth Social RTVI.
После предъявления ультиматума об открытии Ормузского пролива политик уточнил, что «вторник» станет «Днём электростанций и Днём мостов». Трамп добавил, что Пентагон разработал план ликвидации энергетической инфраструктуры и мостов на иранской территории.
Иранцы уведомили в ответ, что будут действовать по такому же сценарию, но в отношении союзников американцев в Персидском заливе — устроят в их странах масштабный блэкаут, ударив по восьми ТЭЦ, и полностью заблокируют Ормузский пролив.
№ 2. Наземная операция
Вариант проведения наземной военной операции в Иране также рассматривается Пентагоном. На Ближнем Востоке США уже сосредоточили десятки тысяч морских пехотинцев. Для переброски десантных групп и экспедиционных подразделений задействованы не только военные корабли, но и авиация. Доставка личного состава и техники на Ближний Восток продолжается.
Дональд Трамп публично допускал реализацию сценария с проведением наземной операции в Иране, но этот вариант сопряжен с масштабными потерями личного состава. Американским морпехам придется вести боевые действия в сложных условиях.
«Рельеф Ирана не очень благоволит наземным операциям, особенно плохо подготовленным, по той причине, что значительную часть Ирана занимают горы. Так что если подготавливать именно крупномасштабную наступательную наземную операцию, то это нужно собирать крупную группировку войск, на что потребуется немало времени и денег», — объяснил RTVI эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин.
Главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев в беседе с «Ведомостями» высказал мнение, что США могут решиться начать наземную операцию. Косвенным признаком этого является снятие Трампом с поста ряда американских генералов, которые выступали против ее проведения. Эксперт также напомнил о запросе Белого дома в Конгресс об увеличении военных расходов в бюджете до 1,5 трлн долларов.
№ 3. Захват островов
Пентагон может провести операцию по захвату острова Харк, который является основой нефтяной артерии Ирана: через него экспортируется более 90% нефти страны, что в свою очередь обеспечивает поступления в бюджет.
В Иране предупредили, что в этом случае «никто не вернется домой из ада» — американских солдат уничтожат как в случае захвата острова или островов, так и в случае наземной операции.
Гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров полагает, что США могут решиться на захват одного или двух островов. Контроль над занятыми территориями американцы смогут удерживать недолго, но это позволит им восстановить свой имидж. По мнению эксперта, удержание островов приведет к существенным военным потерям, что дорого обойдется Белому дому.
№ 4. Смена режима
Недовольство режимом Ирана стало одним из поводов для проведения военной операции США. В результате ударов американцев и израильской армии в Исламской Республике погиб верховный лидер страны Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники. Однако сменить режим Тегерана Вашингтону не удалось — в настоящее время главой Ирана является Моджтаба Хаменеи.
Экс-сотрудник ЦРУ в колонке для Financial Times заявил, что США способны сменить власть в Иране, но добиться этого смогут только, если проявят «стратегическое терпение». Он констатировал, что в результате ударов Пентагона по Ирану военной инфраструктуре республики нанесен существенный ущерб, но «не следует путать военный успех с политической трансформацией».
«Более разумный курс — стратегическое терпение: некоторое время продолжать ослаблять смертоносные возможности режима, но при первой же возможности снизить интенсивность бомбардировок, чтобы не усугубить настроения гражданского населения и не растратить добрую волю», — цитирует материал эксперта в FT РБК.
№ 5. Атака на АЭС «Бушер»
Атомная электростанция «Бушер» уже трижды подвергалась ударам во время обстрелов Ирана.
«Несмотря на все заверения израильских властей и американского президента, продолжаются удары в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС “Бушер”. Ракеты падали во внутренней зоне станции на расстоянии 200 метров, 250 метров и 450 метров от реактора», — подтвердил для RTVI посол России в Иране Алексей Дедов.
Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков уточнил, что в результате таких атак могут быть повреждены или уничтожены вспомогательные системы.
«Попадание в эти объекты каких-то ракет, снарядов и прочего, вывод их из эксплуатации создают угрозу ядерной безопасности. Потеря энергоснабжения приведет к остановке системы охлаждения, и будет взрыв, как на “Фукусиме”», — отметил он.
Главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев допустил, что США решатся на уничтожение всех ядерных объектов Ирана, в том числе атомной электростанции.
«На этом фоне Москва сегодня выводит свой персонал с АЭС “Бушер”. Я не исключаю, что это происходит по рекомендации американской администрации», — заявил эксперт «Ведомостям».
МИД России уже предупредил о последствиях в случае нанесения удара по «Бушер».