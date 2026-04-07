Американист оценил вероятность удара США по энергетической системе Ирана

Поэтому в планах или похищение обогащенного урана — что сложно и опасно, или уничтожение энергетической инфраструктуры Ирана — что проще и безопаснее для американских военнослужащих.
Трамп, как говорит эксперт, понимает, что уничтожение иранской энергетической инфраструктуры вызовет повышение цен на энергоресурсы. По мнению американиста, ранее президент США старался этого избегать, но теперь готов заплатить эту цену в расчете, что по завершении боевых действий ситуация восстановится.
Ранее во время пресс-конференции президент США пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. Во вторник утром Армия обороны Израиля предупредила граждан Ирана по возможности воздержаться от путешествий на поездах по всей стране.