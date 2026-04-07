Американист оценил вероятность удара США по энергетической системе Ирана

Американский лидер Дональд Трамп отчаянно ищет выход из иранского конфликта, который выкачивает военные ресурсы США и снижает поддержку американского президента в стране. При этом Трамп не может позволить себе уйти на низкой ноте, считает американист Алексей Наумов. Об этом эксперт пишет в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению аналитика, для президента США важно показать, что он уходит с победой и желательно, чтобы сомнений в этом не оставалось ни у кого.

Поэтому в планах или похищение обогащенного урана — что сложно и опасно, или уничтожение энергетической инфраструктуры Ирана — что проще и безопаснее для американских военнослужащих.

Алексей Наумов
американист, эксперт Российского совета по международным делам

Трамп, как говорит эксперт, понимает, что уничтожение иранской энергетической инфраструктуры вызовет повышение цен на энергоресурсы. По мнению американиста, ранее президент США старался этого избегать, но теперь готов заплатить эту цену в расчете, что по завершении боевых действий ситуация восстановится.

Ранее во время пресс-конференции президент США пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. Во вторник утром Армия обороны Израиля предупредила граждан Ирана по возможности воздержаться от путешествий на поездах по всей стране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше