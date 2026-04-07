Вице-президент США Вэнс направится в Венгрию для поддержки Орбана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Венгрию за несколько дней до парламентских выборов, чтобы поддержать правящую партию «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, сообщает The New York Times (NYT). Ранее о планах Вэнса посетить Венгрию писало Politico со ссылкой на телеграмму американского Госдепартамента.
Визит Вэнса подчеркивает важность выборов в Венгрии для внешней политики США и отражает интерес администрации американского лидера Дональда Трампа к укреплению позиций европейских националистических партий. Вице-президент США должен призвать избирателей поддержать Орбана и его партию, отстающую в большинстве опросов от оппозиционного движения «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, отмечает NYT.
Администрация Трампа рассматривает Орбана как союзника против либеральной политики ЕС. Москва также открыто поддерживает венгерского премьера, поставляя энергоносители и оказывая экономическую помощь, говорится в материале.
Визит Вэнса соответствует стратегии администрации США, изложенной в новой национальной безопасности, по поддержке «патриотических европейских партий», включая националистические правые движения, отмечает The New York Times.
Предвыборная борьба в Венгрии между Орбаном и оппозиционером Мадьяром сосредоточена на внешней политике и экономике, пишет Financial Times. Орбан критикует вмешательство Украины и продвигает националистическую экономическую политику с дешевыми энергоносителями из России и инвестициями из Китая, тогда как Мадьяр делает ставку на антикоррупционную повестку и рост экономики, отмечает издание.
В конце марта Трамп призвал жителей Венгрии отдать свой голос на выборах за Орбана, назвав того «настоящим другом, бойцом и победителем». Республиканец отметил, что поддержал кандидатуру Орбана в 2022 году и считает честью повторить это снова.
Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся в воскресенье, 12 апреля. Орбан является главой правительства Венгрии с 2010 года, в случае переизбрания это будет его шестой срок.
Премьер-министр в Венгрии обладает реальной исполнительной властью и определяет внешнюю и внутреннюю политику страны. Президент Венгрии (в настоящее время — Тамаш Шуйок) выполняет в основном церемониальные и представительские функции.
