Вице-президент США Вэнс направится в Венгрию для поддержки Орбана

Предвыборная борьба в Венгрии между Орбаном и оппозиционером Мадьяром сосредоточена на внешней политике и экономике, пишет Financial Times. Орбан критикует вмешательство Украины и продвигает националистическую экономическую политику с дешевыми энергоносителями из России и инвестициями из Китая, тогда как Мадьяр делает ставку на антикоррупционную повестку и рост экономики, отмечает издание.