The National рассказал, как США ведут переговоры с Европой за кулисами

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, присоединиться к снятию блокады. Он выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства направят в регион свои корабли. Однако Великобритания и Германия отказали Трампу в помощи, заявив, что не будут предоставлять никакой военной поддержки для восстановления транзита в проливе. Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что война в Иране не имеет никакого отношения к альянсу НАТО.