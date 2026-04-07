The National рассказал, как США ведут переговоры с Европой за кулисами

Как отмечает издание, европейские чиновники признают, что за закрытыми дверями настрой в общении с американскими чиновниками иной. В частности, госсекретарь США Марко Рубио на встрече с коллегами по G7 во Франции не настаивал на немедленной отправке союзниками сил в Ормузский пролив и с пониманием отнесся к позиции, что европейцы готовы помогать обеспечивать безопасность стратегической артерии только после прекращения активных боевых действий.
По данным источников, на встрече G7 Рубио четко обозначил, что Вашингтон не ожидает, что европейцы присоединятся к боевым действиям немедленно. Вместо этого госсекретарь призвал союзников готовиться к формированию послевоенной коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, присоединиться к снятию блокады. Он выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства направят в регион свои корабли. Однако Великобритания и Германия отказали Трампу в помощи, заявив, что не будут предоставлять никакой военной поддержки для восстановления транзита в проливе. Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что война в Иране не имеет никакого отношения к альянсу НАТО.
В конце марта Трамп заявил, что США допускают выход из НАТО из-за отсутствия помощи в деблокаде Ормузского пролива. Он предложил странам самостоятельно освободить акваторию в Персидском заливе.
Ормузский пролив — ключевой маршрут, по которому транспортируется нефть из стран Персидского залива (Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ) на азиатские рынки. На его долю приходится 15−20% мирового объема сырой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа.