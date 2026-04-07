Задержанный за взятку министр Красноярского края отправлен в отставку

В отношении Ананьева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). По данным следствия, в августе 2022 года, когда Ананьев занимал пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, к нему обратился владелец энергетической компании «Сила Сибири». Предприниматель предложил 10 миллионов рублей за содействие в получении его фирме статуса территориальной сетевой организации. Первую часть суммы — 5 млн рублей — министр получил в ноябре того же года.