Участники СВО в Новосибирской области смогут получить гранты до 500 тысяч

В Новосибирской области ветераны СВО и члены их семей смогут получить гранты на открытие и развитие бизнеса. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Мы рассчитываем, что предоставляемые гранты помогут ветеранам СВО реализовать свои бизнес-инициативы, обеспечить устойчивый доход для своих семей и внести вклад в экономическое развитие Новосибирской области, — отметил и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.
Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Средства можно направить на аренду и ремонт помещений, покупку оборудования, техники и программного обеспечения.
Отбор проводит министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.
Бесплатные консультации по вопросам поддержки, регистрации ИП и ООО, бухгалтерским и юридическим услугам можно получить в центре «Мой бизнес».