Документы гражданина Казахстана забрали у мужчины после получения паспорта другой страны

С начала текущего года в регионе зарегистрировано более 250 случаев утраты документа Республики Казахстан.
Преимущественно это люди, которые ранее оформили гражданство других государств и не выполнили требования действующего законодательства.
В рамках проводимой работы к административной ответственности привлечены 17 человек. Общая сумма наложенных штрафов превысила 7 миллионов тенге.
Так, в ходе проверочных мероприятий был установлен 43-летний житель Усть-Каменогорска, который в феврале 2026 года приобрел гражданство соседнего государства и в нарушение действующих норм не уведомил уполномоченные органы в установленные сроки.
В отношении него приняты предусмотренные законом меры: изъяты документы гражданина Республики Казахстан и оформлена утрата гражданства.
Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле.