Документы гражданина Казахстана забрали у мужчины после получения паспорта другой страны

В Восточно-Казахстанской области взыскали более 7 миллионов тенге за двойное гражданство, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Источник: Nur.kz

С начала текущего года в регионе зарегистрировано более 250 случаев утраты документа Республики Казахстан.

Преимущественно это люди, которые ранее оформили гражданство других государств и не выполнили требования действующего законодательства.

В рамках проводимой работы к административной ответственности привлечены 17 человек. Общая сумма наложенных штрафов превысила 7 миллионов тенге.

Так, в ходе проверочных мероприятий был установлен 43-летний житель Усть-Каменогорска, который в феврале 2026 года приобрел гражданство соседнего государства и в нарушение действующих норм не уведомил уполномоченные органы в установленные сроки.

В отношении него приняты предусмотренные законом меры: изъяты документы гражданина Республики Казахстан и оформлена утрата гражданства.

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле.