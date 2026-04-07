Лукашенко сказал, кто идет с протянутой рукой за дополнительной господдержкой

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 7 апреля, на совещании о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации сказал, кто идет с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

По словам главы государства, до настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производств так и не удалось выйти. Он обратил внимание на целевые показатели производственной программы, которые не были достигнуты. Также, заметил президент, сохраняется острый дефицит оборотных средств.

— Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем: с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой, — заявил глава республики.

Александр Лукашенко напомнил — денег на подобное в бюджете нет и не будет. Он пояснил о выделении средств на время и с обязательным возвратом:

— Это я для тех, кто еще не понял.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем должны помнить белорусы, покупая два-три автомобиля.

Также Лукашенко высказался о подорожании топлива в Беларуси.

Тем временем президент сказал, в чем Россия должна быть центральным звеном.

