В торговой палате Германии назвали Россию победителем войны с Ираном

Россия выступает «главным победителем» войны на Ближнем Востоке, поскольку получает миллиарды дополнительных доходов от экспорта сырья из-за блокады Ормузского пролива, заявил глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Его слова приводит Handelsblatt.
По данным палаты, прибыль страны от экспорта нефти, газа и удобрений составляет более €10 млрд в месяц.
«Таким образом, Россия — главный победитель новой войны на Ближнем Востоке», — заявил Шепп.
Москва выигрывает от повышения цен на сырье на мировом рынке, поскольку использует другие экспортные маршруты. Все это может принести ей «неожиданную прибыль исторического масштаба», сказал глава палаты. Если цены на нефть останутся на уровне около $100 за баррель, российский годовой бюджет увеличится на $71,8 млрд (€62,1 млрд).
По данным Bloomberg, если цены на нефть останутся на высоком уровне до конца года, экспорт российского сырья может увеличиться на $40 млрд. Если же война закончится в ближайшее время, а цены вернутся на прежний уровень в течение трех месяцев, доходы вырастут на менее чем $10 млрд.
Президент Владимир Путин на съезде РСПП призвал «сохранять благоразумие» и не «проесть» доходы от повышения цен на нефть. «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить их на дивиденды или, что касается государства, раздуть бюджетные траты», — сказал он. Россия будет придерживаться умеренного подхода в сфере бюджета, поскольку завтра котировки могут измениться уже в другую сторону, отметил Путин.
В марте федеральный бюджет России недополучил 234,3 млрд руб. нефтегазовых доходов, а за первый квартал года — в общей сложности 569,7 млрд руб. следует из данных Минфина. Эффект высоких цен из-за войны на Ближнем Востоке еще не отразился на поступлениях.
Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в марте выросла на 42,7% и поднялась до $103,97 за баррель. Рост цен на нефть оказался рекордным за 35,5 года — с сентября 1990 года. Тогда нефтяные котировки за месяц взлетели на 46,17%, отреагировав на конфликт на Ближнем Востоке.
На торгах 9 марта цена нефти Brent подскочила до $119,5 за баррель, что стало максимумом с июня 2022 года. Однако после роста до многолетних максимумов цены на нефть несколько скорректировались, тем не менее оставшись на высоких уровнях. 7 апреля Brent торгуется возле отметки $111 за баррель.
В итоге за первый квартал 2026 года стоимость нефти в совокупности подскочила на 70,86%. Это самый значительный квартальный прирост с третьего квартала 1990 года, когда цена Brent прибавила 142,26%.
