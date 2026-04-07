Компенсацию за аренду жилья медикам в Красноярском крае предлагают выплачивать ежемесячно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе могут изменить порядок выплаты компенсаций медицинским работникам за аренду жилья. Соответствующие поправки в закон рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике.
Инициаторами изменений выступили депутаты северных территорий. Парламентарии получают много обращений от медработников Арктической зоны с просьбой пересмотреть существующий порядок компенсаций расходов на аренду жилья, сообщила Людмила Магомедова, председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов.
В Арктической зоне расходы на аренду могут достигать значительных сумм — до 120 тысяч рублей за три месяца, например, в Норильске, что делает вопрос особенно актуальным.
Сейчас выплаты производятся раз в квартал, тогда как аренду жилья медики оплачивают ежемесячно. Такой порядок создает дополнительную финансовую нагрузку, особенно для семей, где оба супруга работают в медицине.
Парламентарии предлагают перейти на ежемесячные выплаты компенсаций, чтобы снизить нагрузку на бюджет специалистов и повысить привлекательность работы в медучреждениях региона.
«Донастройка закона сделает меру поддержки более удобной и позволит успешно решать кадровый вопрос в медицинских учреждениях края, привлекать в отрасль специалистов. Время показало, что это действенный инструмент, который очень востребован медиками», — подчеркнул Илья Зайцев, председатель профильного комитета.
По данным Заксобрания, за последние два года мерой поддержки воспользовались около 1600 медицинских работников. На компенсации из краевого бюджета направлено более 170 млн рублей.
Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшей сессии 16 апреля.