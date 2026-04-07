NYT: в мирном плане Иран указал 10 пунктов

В свою очередь, Иран готов:
- отказаться от требований прямых репараций;
- снять фактическую блокаду с Ормузского пролива;
- установить плату в размере около 2 млн долларов за проход через Ормуз каждого судна.
Эту плату Иран разделит с Оманом, расположенным по другую сторону пролива. Свою долю вырученных средств Иран направит на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате американских и израильских ударов.
Дональд Трамп в понедельник оценил новый план Тегерана: «Это важное предложение. Это очень важный шаг. Но этого недостаточно». США 24 марта направили Ирану через Пакистан свое собственное предложение из 15 пунктов о прекращении войны. Тегеран отклонил его и составил список контрпредложений, некоторые из которых были повторены в его вчерашнем плане.