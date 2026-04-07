Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: в мирном плане Иран указал 10 пунктов

Иран в понедельник передал через Пакистан, ключевого посредника в конфликте, предложение из 10 пунктов о прекращении войны с США и Израилем, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NYT отмечает, что государственные СМИ Ирана опубликовали не все 10 предложений плана. Но два высокопоставленных иранских чиновника на условиях анонимности сообщили, что Тегеран категорически отвергает временное прекращение огня и требует:

  • завершения войны с США и Израилем;
  • гарантий ненападения в будущем;
  • прекращения израильских ударов, в том числе по «Хезболле» в Ливане;
  • отмены всех санкций против Ирана.

В свою очередь, Иран готов:

  • отказаться от требований прямых репараций;
  • снять фактическую блокаду с Ормузского пролива;
  • установить плату в размере около 2 млн долларов за проход через Ормуз каждого судна.

Эту плату Иран разделит с Оманом, расположенным по другую сторону пролива. Свою долю вырученных средств Иран направит на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате американских и израильских ударов.

Дональд Трамп в понедельник оценил новый план Тегерана: «Это важное предложение. Это очень важный шаг. Но этого недостаточно». США 24 марта направили Ирану через Пакистан свое собственное предложение из 15 пунктов о прекращении войны. Тегеран отклонил его и составил список контрпредложений, некоторые из которых были повторены в его вчерашнем плане.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше