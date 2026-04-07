Вашингтон повторил угрозу ввергнуть Иран в «каменный век»

«У иранских властей есть время до 20:00 завтрашнего дня (7 апреля, 3:00 мск 8 апреля. — РБК), чтобы пойти на сделку с Соединенными Штатами. В противном случае президент (Дональд Трамп. — РБК) отправил их обратно в каменный век, как и обещал», — заявила Левитт.
4 апреля Трамп дал иранским властям 48 часов для деблокады Ормузского пролива и пригрозил, что по истечении срока военные ударят по иранским электростанциям. В воскресенье, 5 апреля, американский лидер в нецензурной форме вновь потребовал открыть пролив и предупредил, что иначе 7 апреля для Ирана настанет «День электростанций» и «День мостов».
У военных США и Израиля уже готов план масштабный бомбардировок энергетических объектов Ирана, сообщил 6 апреля Axios.
Трамп запрашивал разрешение на использование авиабаз Королевских ВВС Великобритании для нанесения ударов по Ирану. Лондон такие запросы не получал, написала The i Paper, однако британские власти в любом случае не дадут согласие на использование Вашингтоном своих баз.
