Вашингтон повторил угрозу ввергнуть Иран в «каменный век»

Иран должен пойти на сделку с США до вечера 7 апреля, иначе американские вооруженные силы отправят Исламскую Республику в «каменный век», заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Левитт, передает Politico.

Источник: РБК

Иран должен пойти на сделку с США до вечера 7 апреля, иначе американские вооруженные силы отправят Исламскую Республику в «каменный век», заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Левитт, передает Politico.

«У иранских властей есть время до 20:00 завтрашнего дня (7 апреля, 3:00 мск 8 апреля. — РБК), чтобы пойти на сделку с Соединенными Штатами. В противном случае президент (Дональд Трамп. — РБК) отправил их обратно в каменный век, как и обещал», — заявила Левитт.

4 апреля Трамп дал иранским властям 48 часов для деблокады Ормузского пролива и пригрозил, что по истечении срока военные ударят по иранским электростанциям. В воскресенье, 5 апреля, американский лидер в нецензурной форме вновь потребовал открыть пролив и предупредил, что иначе 7 апреля для Ирана настанет «День электростанций» и «День мостов».

У военных США и Израиля уже готов план масштабный бомбардировок энергетических объектов Ирана, сообщил 6 апреля Axios.

Трамп запрашивал разрешение на использование авиабаз Королевских ВВС Великобритании для нанесения ударов по Ирану. Лондон такие запросы не получал, написала The i Paper, однако британские власти в любом случае не дадут согласие на использование Вашингтоном своих баз.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше