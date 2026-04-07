В Иране заявили, что Трамп через пятерых посредников запросил перемирие

Президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с просьбой об урегулировании конфликта через пять стран и восемь разведывательных служб, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник в Тегеране.
В частности, предложение США включает в себя замену спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа (из-за его близости к окружению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху) на вице-президента Джей Ди Вэнса.
По его словам, Трамп не может смириться «со стратегическим провалом», за последние 24 часа правительство США «умоляло» помочь каждую страну, которая, имеет доверительные отношения с Ираном.
«Американцы считают, что цены на топливо резко вырастут начиная со следующей недели, и не готовы мириться с этим риском», — сказал источник.
В конце марта Трамп говорил, что Тегеран согласился с большинством из 15 пунктов мирного плана США. Через несколько дней Иран отклонил предложение США о 48-часовом прекращении огня, писало агентство Fars.
Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть заключена уже 6 апреля, но этого не произошло. Ранее он утверждал, что отвел Тегерану 48 часов на заключение сделки или открытие Ормузского пролива, пригрозив в противном случае «обрушить ад» на страну.
