Балицкий сообщил о пяти пострадавших детях при ударе ВСУ по школе

ВСУ атаковали беспилотниками школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Известно о шести пострадавших, из которых пятеро — дети. Дети оперативно эвакуированы в медицинское учреждение», — написал он в телеграм-канале.
Балицкий добавил, что находится на прямой связи с оперативными службами.
Накануне губернатор сообщал, что в Запорожской области из-за атак ВСУ произошли аварийные отключения электроснабжения.
«Отключения будут повторяться. Причина — в масштабах повреждений. Понимаю, что сложно быть в режиме “свет дали — свет выключили”, но прошу проявить терпение», — пояснил он.
