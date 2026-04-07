NYT узнала детали мирного плана Ирана из 10 пунктов, предложенного США

Среди этих пунктов — гарантия безопасности Ирана от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций. Тегеран, в свою очередь, обещает открыть Ормузский пролив.
Кроме того, предполагается введение фиксированной оплаты за каждое проходящее через пролив судно в размере $2 млн. Согласно плану, средства разделят с Оманом, расположенным по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления инфраструктуры, поврежденной в ходе военной операции.
6 апреля Reuters сообщал, что Иран и США получили план прекращения боевых действий, который также предусматривает открытие Ормузского пролива. По словам собеседника агентства, рамочное соглашение было подготовлено Пакистаном и передано обеим сторонам в ночь на понедельник. Документ предполагает двухэтапный подход: немедленное прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка может быть заключена 6 апреля. Днем ранее он отвел Тегерану 48 часов для заключения сделки, обещая в ином случае «обрушить весь над» на Иран.
По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Срок, отведенный на переговоры с Ираном, при этом уже истек.
