NYT узнала детали мирного плана Ирана из 10 пунктов, предложенного США

Иран предложил США план по прекращению войны из десяти пунктов, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.

Источник: РБК

Среди этих пунктов — гарантия безопасности Ирана от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций. Тегеран, в свою очередь, обещает открыть Ормузский пролив.

Кроме того, предполагается введение фиксированной оплаты за каждое проходящее через пролив судно в размере $2 млн. Согласно плану, средства разделят с Оманом, расположенным по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления инфраструктуры, поврежденной в ходе военной операции.

6 апреля Reuters сообщал, что Иран и США получили план прекращения боевых действий, который также предусматривает открытие Ормузского пролива. По словам собеседника агентства, рамочное соглашение было подготовлено Пакистаном и передано обеим сторонам в ночь на понедельник. Документ предполагает двухэтапный подход: немедленное прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка может быть заключена 6 апреля. Днем ранее он отвел Тегерану 48 часов для заключения сделки, обещая в ином случае «обрушить весь над» на Иран.

По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Срок, отведенный на переговоры с Ираном, при этом уже истек.

