Опрос показал разочарование арабских стран в США

Arab Barometer — исследовательская сеть, которая изучает социальные, политические и экономические взгляды и ценности простых граждан по всему арабскому миру. С 2006 года она проводит опросы общественного мнения на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Проект реализуется при поддержке Принстонского и Мичиганского университетов.
Согласно данным опросов, проведенных в 2025 году, отношение к внешней политике США в арабском мире находится на историческом минимуме. Политику президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке одобряют лишь 24% в Ираке, 21% в Ливане, 14% в Тунисе и 12% в Иордании и на палестинских территориях. При этом большинство арабов считают, что внешняя политика Трампа в регионе еще хуже, чем у его предшественника Джо Байдена. Его показатели, согласно публикации Foreign Affairs, составляли 66% в Египте, 59% в Иордании, 53% на палестинских территориях и 51% в Ираке и Тунисе.
На вопрос, какая страна лучше защищает свободы и права, лишь 7% палестинцев, 13% египтян, 15% тунисцев и 17% ливанцев выбрали США. Китайскую политику в этом вопросе одобряют значительно больше респондентов: от 28% в Ливане до 43% в Тунисе. При этом многие затруднились с ответом или сочли, что политика обеих стран одинаково плоха.
В вопросе, какая страна лучше поддерживает региональную безопасность, за США проголосовали 6% египтян и палестинцев, 9% иорданцев, 13% тунисцев, 19% ливанцев и 23% марокканцев. За Китай высказались 46% тунисцев, 43% иорданцев, 40% палестинцев, 38% иракцев, 36% египтян и марокканцев и 26% ливанцев.
Кроме того, растет поддержка внешней политики Ирана, которую долгое время воспринимали крайне негативно из-за поддержки прокси-сил и ядерной программы. По сравнению с 2021—2022 годами одобрение политики аятоллы Али Хаменеи к 2025 году выросло в Тунисе на 29 пунктов, в Ираке и Палестине — на 20, в Марокко — на 12, в Иордании — на 11, в Ливане — на пять.
Россия, как следует из результатов исследования, стабильно опережает США и европейские страны по уровню доверия. Однако ее восприятие в регионе неоднородно: если в Ираке и Тунисе одобрение политики Москвы высокое (44 и 51% соответственно), то в Иордании оно ниже (43%), а в Сирии — всего 16%.
Китай, Россия и Иран укрепляют свои позиции в плане легитимности, хотя население стран Ближнего Востока и Северной Африки неоднозначно относится к ним. У населения стран арабского мира, как пишет Arab Barometer, сохраняются опасения по поводу региональной роли Ирана и его ядерных амбиций, Россия и Китай также не вызывают всеобщего восхищения.
Авторы исследования приходят к выводу, что, если Вашингтон и европейские столицы продолжат терять доверие населения региона, их отношения с правительствами арабских стран тоже могут измениться. «Поскольку доверие общества к западным игрокам сильно подорвано, для восстановления легитимности потребуются реальные изменения в политике в отношении региона, а также последовательное соблюдение основных принципов, таких как международное право, свобода и безопасность», — подытожили ученые.
