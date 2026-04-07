Опрос показал разочарование арабских стран в США

Согласно данным опросов, проведенных в 2025 году, отношение к внешней политике США в арабском мире находится на историческом минимуме. Политику президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке одобряют лишь 24% в Ираке, 21% в Ливане, 14% в Тунисе и 12% в Иордании и на палестинских территориях. При этом большинство арабов считают, что внешняя политика Трампа в регионе еще хуже, чем у его предшественника Джо Байдена. Его показатели, согласно публикации Foreign Affairs, составляли 66% в Египте, 59% в Иордании, 53% на палестинских территориях и 51% в Ираке и Тунисе.