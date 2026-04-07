Глава реготделения «ЕР» Бочаров поставил задачи по подготовке к праймериз

Глава реготделения «ЕР» Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к праймериз в Волгоградской области.
Особое внимание будет уделено тем, кто впервые в нем участвует и ветеранам СВО: с этой целью создана рабочая группа.
«“Единая Россия” — ведущая политическая сила нашей страны. Реготделение партии подходит к новому политическому циклу с багажом результатов проведенной работы и планами на будущее. В народную программу партии уже вошли предложения региона по вопросам развития транспорта, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, экологии, создания современной молодежной инфраструктуры, вопросам поддержки участников боевых действий и участников СВО», — напомнил глава региона.
Предварительное голосование будет проводится поэтапно: до 30 апреля — выдвижение кандидатов, с 20 апреля по 29 мая — регистрация выборщиков, с 25 по 31 мая — голосование по кандидатурам в электронном виде, подвести его итоги планируют до 3 июня.
На данный момент о желании стать депутатами Госдумы от Волгоградской области заявили 24 кандидата. В их числе — участник СВО Денис Акулов. Он выдвинут по списку, как и 10 других кандидатов.
