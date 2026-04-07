Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал желание канадцев присоединиться к Евросоюзу стремлением создать леволиберальный «woke-союз». Об этом он написал в соцсети X.
«Глобалисты настаивают на создании глобалистского леволиберального woke-союза», — говорится в ответном сообщении на публикацию The Globe and Mail с результатами опроса, согласно которым большинство канадцев положительно смотрят на перспективу присоединиться к ЕС.
Воук-культура (woke culture) — термин, которым обозначают практики и убеждения, направленные против дискриминации меньшинств. Критики используют его для описания чрезмерной политической корректности и идеологизации социальных конфликтов.
Весной прошлого года Politico оценило вероятность вступления Канады в Евросоюз, отметив, что в теории такой сценарий возможен, даже если представители ЕК считают его маловероятным. Эксперты пояснили, что понятие «европейского государства» не закреплено юридически. Поэтому жителей Канады можно назвать «в некотором роде особыми европейцами»: их политическая и правовая системы основаны на европейских моделях.
