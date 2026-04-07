FT оценила в сотни миллионов ежедневные расходы США на войну с Ираном

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) и бывший высокопоставленный сотрудник бюджетного управления Пентагона Элейн Маккаскер оценила стоимость операции против Ирана за пять недель — с конца февраля, когда Трамп отдал приказ атаковать Иран, — в сумму от 22,3 до 31 миллиарда долларов. Как уточняет FT, от 2,1 до 3,6 миллиарда из них приходится на боевые повреждения и замену военного оборудования.