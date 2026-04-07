FT оценила в сотни миллионов ежедневные расходы США на войну с Ираном

Военная кампания президента США Дональда Трампа против Ирана обходится Вашингтону в сотни миллионов долларов ежедневно.

Источник: РБК

Военная кампания президента США Дональда Трампа против Ирана обходится Вашингтону в сотни миллионов долларов ежедневно. При этом около десятой части этой суммы составляют потери уничтоженной военной техники, сообщает Financial Times (FT).

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) и бывший высокопоставленный сотрудник бюджетного управления Пентагона Элейн Маккаскер оценила стоимость операции против Ирана за пять недель — с конца февраля, когда Трамп отдал приказ атаковать Иран, — в сумму от 22,3 до 31 миллиарда долларов. Как уточняет FT, от 2,1 до 3,6 миллиарда из них приходится на боевые повреждения и замену военного оборудования.

По словам Маккаскер, поврежденную технику иногда удается отремонтировать за несколько дней, однако замена некоторых полностью разрушенных систем может занять годы. Кроме того, война, вероятно, может усугубить проблемы с поставками критически важных материалов для ремонта.

При этом другой бывший высокопоставленный американский военный чиновник признал, что значительную часть ущерба США «нанесли сами себе» — из-за ошибок в использовании ресурсов, плохой защиты или сбоев при применении систем.

FT также передает, что с 28 февраля в результате ударов по американским базам погибли 13 военнослужащих США, более 300 получили ранения. Эксперты отмечают, что потери в живой силе и технике невелики по меркам крупномасштабных конфликтов. Однако уничтожение Ираном дорогостоящих радиолокационных систем уже сделало Вашингтон более уязвимым в будущих потенциальных столкновениях — например, с Китаем.

Пентагон уже запросил у конгресса дополнительные 200 миллиардов долларов на операции в Иране.

4 апреля Трамп заявил, что Ирану отведено 48 часов для заключения сделки с США, иначе последует мощная атака. Трамп тогда напомнил, что ранее давал Тегерану десятидневный срок, который уже истекает. По словам американского президента, «время истекает — 48 часов до того, как на них обрушится весь ад».

6 апреля президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме, сказал, что Иран может быть уничтожен, если соглашение между странами все-таки не будет достигнуто.

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра», — сказал он.

