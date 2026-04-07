Лукашенко заявил об интересе Минска к развитию сотрудничества с Вьетнамом

«Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам», — сообщила пресс-служба.
В сообщении отмечается, что белорусский президент подтвердил в поздравлении заинтересованность Белоруссии «в дальнейшем углублении многопланового взаимодействия, которому должно содействовать согласование и подписание дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества на 2026−2028 годы».
Глава белорусского государства отметил, что качественному расширению контактов способствует установление между двумя странами стратегического партнерства. Ярким свидетельством этому стали недавнее введение безвизового режима и открытие прямого авиасообщения, подчеркивается в поздравлении.
«Убежден, что под Вашим руководством страна будет уверенно двигаться по пути прогресса, а связи между Минском и Ханоем продолжат укрепляться на пользу наших дружественных народов», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко пожелал То Ламу отличного здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов в его созидательной работе, а каждому жителю Вьетнама мира и благополучия.