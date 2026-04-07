Лукашенко заявил об интересе Минска к развитию сотрудничества с Вьетнамом

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил То Лама с избранием на пост президента Вьетнама и заявил об интересе Минска к углублению сотрудничества с этой страной, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.