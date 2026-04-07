Лукашенко ждет конкретных предложений по перспективам развития БНБК

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Государство сделало все для успешного старта и нормального развития Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), теперь пришло время спросить о результатах, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Сегодня глава государства проводит масштабное совещание по вопросам развития БНБК. На нем присутствуют в том числе премьер-министр Александр Турчин, профильные министры, председатель Госконтроля Василий Герасимов, председатель Нан Беларуси Владимир Караник, руководители сельхозпредприятий, которые являются потребителями продукции БНБК.

«Отставать мы не можем. Поэтому сегодня, кроме принципиальных и объективных оценок текущей ситуации, жду конкретных предложений по перспективам развития БНБК в ближайшие годы», — заявил президент.

Однако несмотря на то, что страна остро нуждается в отечественной биотехнологической отрасли, БНБК до сих пор не вышла «на полную загрузку мощностей» биохимического и комбикормового производств.

«Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств», — подчеркнул глава государства.

Господдержка БНБК

Говоря о государственной поддержке, которая была оказана БНБК, президент напомнил, что это были и преференции по налогам, и гарантии Совмина по кредитам, и особый порядок отражения курсовых разниц, и льготный китайский кредит на сумму около 600 млн долларов.

«Из представленных материалов (о результатах деятельности БНБК — Sputnik) следует, что этих результатов, к сожалению, нет. Хотя зарплату все получают исправно, почти на 16% выше среднеобластного уровня», — сказал президент.

По его словам, единственное, в чем есть прогресс, так это в расширении географии экспортных поставок — с шести стран в 2022 году до 12 в 2025-м.

Лукашенко напомнил о привлечении прямых китайских инвестиций к реализации проекта.

«Лимит поддержки данного предприятия за счет бюджета давно исчерпан», — подчеркнул белорусский лидер.

