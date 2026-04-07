Хоценко сообщил, что госпиталь для ветеранов войн возглавили участники СВО

В Омской области участники специальной военной операции заняли руководящие посты в госпитале для ветеранов войн. Решение принял Виталий Хоценко — оно призвано улучшить медицинскую помощь и реабилитацию военнослужащих. Об этом губернатор сообщил в своём личном канале в МАХ.
Ранее главным врачом учреждения стал участник СВО Александр Динкелакер. Теперь к обязанностям заместителя главного врача приступает ветеран спецоперации Алексей Касаткин. Он участвует в региональной кадровой программе «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».
Губернатор отметил, что новый руководящий состав не только обладает нужной квалификацией, но и хорошо понимает потребности бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию после выполнения боевых задач. Благодаря этому качество медицинской помощи должно вырасти.
Назначения — часть системной работы по формированию кадрового резерва из числа участников СВО. В Омской области по поручению Президента РФ действует программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»: она помогает ветеранам получить новые навыки и найти работу в органах власти и ключевых отраслях экономики и социальной сферы.