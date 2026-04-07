Участник СВО планирует участвовать в довыборах депутата ЗС Иркутской области

Святослав Довгалюк проходил стажировку в Братске по программе «Герои Приангарья».

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 апреля. Боец СВО Святослав Довгалюк подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области по избирательному округу № 18, сообщается на сайте праймериз.

Святослав Довгалюк является членом партии. Он родился 29 июня 1989 года в Тайшете. Является военнослужащим, работает в министерстве обороны России. Имеет высшее образования — магистратуру. В 2013 году он окончил Восточно-Сибирский институт министерства внутренних дел РФ в Иркутске. В 2026 году получил магистратуру в Херсонском техническом университете в городе Геническ. Святослав Довгалюк также прошел стажировку в Братске в рамках программы «Герои Приангарья».

Отметим, что в текущем году состоятся довыборы депутата Законодательного собрания региона в связи с переходом Натальи Дикусаровой в облправительство на должность заместителя председателя. Она работала в региональном парламенте с 2008 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование проходит с 11 марта по 30 апреля, регистрация избирателей для участия в ПГ — с 20 апреля по 29 мая, само предварительное голосование — 25—31 мая.

Напомним, что на довыборы депутатов Заксобрания Иркутской области также выдвинулся безработный Александр Рукосуев. Мужчина является членом партии, имеет высшее образование — специалитет, оканчивал ИРГТУ и РАНХиГС.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше