Участник СВО планирует участвовать в довыборах депутата ЗС Иркутской области

IrkutskMedia, 7 апреля. Боец СВО Святослав Довгалюк подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области по избирательному округу № 18, сообщается на сайте праймериз.
Святослав Довгалюк является членом партии. Он родился 29 июня 1989 года в Тайшете. Является военнослужащим, работает в министерстве обороны России. Имеет высшее образования — магистратуру. В 2013 году он окончил Восточно-Сибирский институт министерства внутренних дел РФ в Иркутске. В 2026 году получил магистратуру в Херсонском техническом университете в городе Геническ. Святослав Довгалюк также прошел стажировку в Братске в рамках программы «Герои Приангарья».
Отметим, что в текущем году состоятся довыборы депутата Законодательного собрания региона в связи с переходом Натальи Дикусаровой в облправительство на должность заместителя председателя. Она работала в региональном парламенте с 2008 года.
Выдвижение кандидатов на предварительное голосование проходит с 11 марта по 30 апреля, регистрация избирателей для участия в ПГ — с 20 апреля по 29 мая, само предварительное голосование —
Напомним, что на довыборы депутатов Заксобрания Иркутской области также выдвинулся безработный Александр Рукосуев. Мужчина является членом партии, имеет высшее образование — специалитет, оканчивал ИРГТУ и РАНХиГС.