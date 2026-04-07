Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль сообщил о разрастании энергетического кризиса в мире

Масштабы экономического и энергетического кризиса в мире разрастаются, однако поступает много запросов о приобретении российских энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

«Мы ведем наши контакты с Сербией, Венгрией, но конечно же сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса довольно серьезного, масштабы которого разрастаются, то рынок и конъюнктура рыночная полностью изменилась. Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресрусов. Мы ведем переговоры, чтобы эта ситуация наилучшим образом соответствовала нашим интересам», — ответил он на вопрос о целях России в сложившейся ситуации на мировом рынке нефти и газа.

9 марта совещание по этому вопросу провел президент России Владимир Путин. Поводом стало начало военной операции Израиля и США против Ирана и блокировка Ормузского пролива.

Материал дополняется.

