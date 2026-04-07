Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 апреля: главное

Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и рыночная конъюнктура в области энергоресурсов полностью изменились, [появилось] огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений.
РФ ведет контакты с Сербией и Венгрией о поставках энергоносителей.
Атака на инфраструктуру КТК в Новороссийске со стороны ВСУ происходит не первый раз, этот важный международный трубопровод страдал неоднократно.
Кремль не будет давать оценку по ситуации с нападением на учителя в школе в Прикамье, этим занимаются специалисты.
7 апреля Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации в Дагестане на фоне наводнений.
В совещании по ЧС в Дагестане на фоне паводков примут участие Вайно, Куренков, Козлов, Лут, Мурашко и другие.