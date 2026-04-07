Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Мир вступил на путь экономического и энергетического кризиса, поэтому конъюнктура рынка нефти изменилась.

Россия получает значительное количество запросов на поставки энергоресурсов и ведет переговоры, чтобы извлечь из ситуации наибольшую выгоду.

Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и рыночная конъюнктура в области энергоресурсов полностью изменились, [появилось] огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

РФ ведет контакты с Сербией и Венгрией о поставках энергоносителей.

Атака на инфраструктуру КТК в Новороссийске со стороны ВСУ происходит не первый раз, этот важный международный трубопровод страдал неоднократно.

Кремль не будет давать оценку по ситуации с нападением на учителя в школе в Прикамье, этим занимаются специалисты.

7 апреля Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации в Дагестане на фоне наводнений.

В совещании по ЧС в Дагестане на фоне паводков примут участие Вайно, Куренков, Козлов, Лут, Мурашко и другие.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше