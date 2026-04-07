Axios: Израиль призвал США не идти на сделку без решения по Ормузскому проливу

По данным портала, Нетаньяху позвонил Трампу в воскресенье, чтобы поздравить его с успешной операцией по спасению двух американских летчиков истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана. Премьер-министр выразил обеспокоенность в связи с переговорными контактами Вашингтона и Тегерана через посредников и указал на недопустимость уступок в вопросах Ормузского пролива и ядерной программы Ирана.
Как указал Axios, не соглашаться на уступки по Ормузскому проливу Вашингтон также призвали лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают невозможным достижения временного прекращения огня без заключения всеобъемлющего мирного соглашения на американских условиях.
Ранее Иран передал Исламабаду ответ из 10 пунктов на предложение США о перемирии, отметив, что необходимо добиться постоянного прекращения войны в регионе. По данным агентства IRNA, Иран рассчитывает на прекращение боевых действий в регионе, создание протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив, а также снятие санкций с исламской республики. Отдельно подчеркивается, что Тегеран отверг краткосрочное перемирие, так как важно полностью прекратить войну на Ближнем Востоке.
Американский лидер 26 марта заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней — до 20:00 6 апреля (03:00 мск 7 апреля). Как сообщил позднее портал Axios, президент США продлил на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном. Так он интерпретировал публикацию Трампа в социальной сети Truth Social, который без каких-либо пояснений написал: «Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля — прим. ТАСС)». В понедельник хозяин Белого дома пригрозил уничтожением всех мостов и электростанций в Иране, а также еще более тяжелыми последствиями.