Глава «Роскосмоса» призвал запретить любые виды вооружений в космосе

Россия призывает разработать юридически обязывающий документ для предотвращения гонки вооружений в космосе. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на просветительском марафоне «Космос со Знанием», передает «РИА Новости».
Как подчеркнул глава госкорпорации, на международных площадках Москва последовательно выступает за незыблемость принципов мирного использования космического пространства. Россия настаивает на создании юридически обязывающего инструмента, который должен запретить размещение любых видов вооружения в космосе. Дмитрий Баканов назвал эту инициативу возможностью сохранить космическое пространство для будущих поколений и обеспечить мир на Земле.
Просветительский марафон «Космос со Знанием» проходит в рамках Недели космоса. Она приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. В рамках Недели космоса пройдут сотни мероприятий по всей стране с 6 по 12 апреля.
В феврале 2024 года Белый дом заявил, что Россия разрабатывает некое противоспутниковое оружие. Американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что речь идет о размещении в космосе ядерного оружия или о противоспутниковом оружии с ядерными компонентами.
Москва эти обвинения отвергает — президент Владимир Путин назвал эту информацию вбросами «некоторых деятелей на Западе» и заверил, что таких планов у России нет. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявлял, что появление ядерного оружия в космическом пространстве «со всех точек зрения нецелесообразно».
