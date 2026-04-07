Замглавы администрации Анапы обвинили в превышении полномочий

Заместителю главы Анапы предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК; наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Об этом сообщили в пресс-службе СК.
В настоящее должность мэра Анапы занимает Светлана Маслова, у нее пять заместителей — две женщины и трое мужчин. По данным СК, обвиняемая — женщина. Ее имя не уточняется.
По версии следствия, с ноября 2022 по декабрь 2025 года обвиняемая, исходя из личной заинтересованности, давала устные распоряжения директорам 85 муниципальных образовательных учреждений о закупке охранных услуг у одного и того же поставщика, предоставляя тому исключительные преимущества.
Это привело к ущербу муниципальному бюджету в размере более 64 млн руб.
Продолжаются следственные действия по сбору доказательств; также принимаются меры по выявлению имущества обвиняемой для наложения ареста и возмещения ущерба.
