Замглавы администрации Анапы обвинили в превышении полномочий

Заместителю главы Анапы предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК; наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В настоящее должность мэра Анапы занимает Светлана Маслова, у нее пять заместителей — две женщины и трое мужчин. По данным СК, обвиняемая — женщина. Ее имя не уточняется.

По версии следствия, с ноября 2022 по декабрь 2025 года обвиняемая, исходя из личной заинтересованности, давала устные распоряжения директорам 85 муниципальных образовательных учреждений о закупке охранных услуг у одного и того же поставщика, предоставляя тому исключительные преимущества.

Это привело к ущербу муниципальному бюджету в размере более 64 млн руб.

Продолжаются следственные действия по сбору доказательств; также принимаются меры по выявлению имущества обвиняемой для наложения ареста и возмещения ущерба.

