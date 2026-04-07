Глазьев: России и Беларуси не следует обольщаться по поводу снятых санкций

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Сергей Глазьев уверен, что Москве и Минску не надо обольщаться по поводу снятия отдельных западных санкций.

Источник: Sputnik.by

Ранее США отменили свои санкции в отношении белорусского Минфина, двух банков, «Беларуськалия» и ряда других зарегистрированных в Беларуси организаций. Также Вашингтон вывел из-под санкций всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.

«Я бы не обольщался насчет снятия санкций, потому что снимают санкции в тех сферах, в которых Запад сегодня сильно зависит», — заявил Глазьев журналистам в Москве на полях экономического форума.

По его словам, конкретных изменений санкционной политики в отношении России и Беларуси нет, есть отдельные отмены санкций там, где это выгодно самому Западу.

Он привел пример белорусских калийных удобрений, когда Запад сам пытается себе помочь, снимая санкции с поставок.

Рассчитывать на системное изменение политики Запада применительно к санкциям не приходится, сказал госсекретарь Союзного государства.

Как ранее сообщал Sputnik, в очередной свой приезд в Минск спецпосланник президента США Джон Коул сообщил, что по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Вашингтон снимает санкции с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси и министерства финансов, «Беларуськалия». Осенью прошлого года были сняты санкции с авиакомпании «Белавиа».

США ввели санкции в отношении «Беларуськалия» в августе 2021 года, а через полгода, с 1 февраля 2022 года, Вильнюс сразу же разорвал договор с «Беларуськалием» на транзит хлоркалия через Клайпедский порт, через который шел весь объем белорусского калийного экспорта.

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше