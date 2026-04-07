«Демократы будут шантажировать Трампа» — американист об отставке Пита Хегсета

В частности, это удар по начальной школе в Иране, который случился в первые дни конфликта и нынешние угрозы США разрушить гражданские объекты, включая электростанции, поясняет Дудаков.
По мнению аналитика, после пасхальных каникул Конгресс поставит Трампа перед тяжелым выбором. Американист напоминает, что Трампу до конца апреля необходимо согласовать выделение военных траншей на продолжение иранской войны на сумму 200 миллиардов долларов.
Демократы будут это блокировать. Они будут требовать от Трампа, например, сворачивания операции в Иране и серьезных отставок в военном ведомстве — ухода того же Пита Хегсета.
Эксперт обращает внимание, что подобную стратегию демократы протестировали ранее, когда заблокировали финансирование Министерства внутренней безопасности США (DHS), заставив Трампа уволить главу DHS Кристи Ноэм.
Причем Трамп сдал назад, по факту, капитулировал. А вот демократы на уступки не пошли и не стали согласовывать выделение денег Министерству внутренней безопасности. Думаю, подобная ситуация произойдет и с Пентагоном. Демократы будут шантажировать Трампа, блокировать выделение траншей на продолжение войны.
Американист напомнил, что военные полномочия Трампа истекают уже в конце апреля — позже он не сможет вести боевые действия без одобрения Конгресса.
Отставка Пита Хегсета вполне возможна. Но это не означает того, что демократы одобрят транши на продолжение иранской кампании. Более чем уверен, что они дожмут Трампа отставкой Хегсета, но при этом ничего ему не согласуют.
Ранее стало известно, что представители Демократической партии в палате представителей США готовят инициативу об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету на фоне его действий, связанных с военной операцией США в Иране. Начать процедуру импичмента планируется на следующей неделе.