«Демократы будут шантажировать Трампа» — американист об отставке Пита Хегсета

История с потенциальной отставкой главы Пентагона Пита Хегсета очень важная. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал политолог Малек Дудаков. Он подчеркнул, что для этого импичмента имеются серьезные основания — военные преступления в Иране, согласованные Пентагоном.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В частности, это удар по начальной школе в Иране, который случился в первые дни конфликта и нынешние угрозы США разрушить гражданские объекты, включая электростанции, поясняет Дудаков.

По мнению аналитика, после пасхальных каникул Конгресс поставит Трампа перед тяжелым выбором. Американист напоминает, что Трампу до конца апреля необходимо согласовать выделение военных траншей на продолжение иранской войны на сумму 200 миллиардов долларов.

Демократы будут это блокировать. Они будут требовать от Трампа, например, сворачивания операции в Иране и серьезных отставок в военном ведомстве — ухода того же Пита Хегсета.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт обращает внимание, что подобную стратегию демократы протестировали ранее, когда заблокировали финансирование Министерства внутренней безопасности США (DHS), заставив Трампа уволить главу DHS Кристи Ноэм.

Причем Трамп сдал назад, по факту, капитулировал. А вот демократы на уступки не пошли и не стали согласовывать выделение денег Министерству внутренней безопасности. Думаю, подобная ситуация произойдет и с Пентагоном. Демократы будут шантажировать Трампа, блокировать выделение траншей на продолжение войны.

Малек Дудаков
политолог

Американист напомнил, что военные полномочия Трампа истекают уже в конце апреля — позже он не сможет вести боевые действия без одобрения Конгресса.

Отставка Пита Хегсета вполне возможна. Но это не означает того, что демократы одобрят транши на продолжение иранской кампании. Более чем уверен, что они дожмут Трампа отставкой Хегсета, но при этом ничего ему не согласуют.

Малек Дудаков
политолог

Ранее стало известно, что представители Демократической партии в палате представителей США готовят инициативу об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету на фоне его действий, связанных с военной операцией США в Иране. Начать процедуру импичмента планируется на следующей неделе.

