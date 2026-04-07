Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рекомендовал узнать в КТК о последствиях ударов беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться за информацией о ситуации с отгрузками напрямую в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Источник: РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться за информацией о ситуации с отгрузками напрямую в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Так он ответил на вопрос о последствиях атаки беспилотников на объект в Новороссийске, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать ситуацию, когда Минобороны сообщило о повреждении КТК, при этом Минэнерго Казахстана заявило, что поставки продолжаются.

«Удары имели место, это очевидно», — сказал пресс-секретарь.

Песков также напомнил, что это не первая попытка Киева нанести удары по инфраструктуре КТК.

«Сейчас, чтобы понять, какая именно ситуация с отгрузками, рекомендую обращаться в компанию, то есть в КТК», — резюмировал пресс-секретарь.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупный маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.

Накануне Минобороны России сообщило, что Украина в ночь на 6 апреля атаковала беспилотниками самолетного типа объекты международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске.

Целями атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям, а также нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам КТК — энергетическим компаниям из США и Казахстана.

