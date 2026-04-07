Песков рекомендовал узнать в КТК о последствиях ударов беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться за информацией о ситуации с отгрузками напрямую в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Так он ответил на вопрос о последствиях атаки беспилотников на объект в Новороссийске, передает корреспондент РБК.