Песков рекомендовал узнать в КТК о последствиях ударов беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться за информацией о ситуации с отгрузками напрямую в Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Так он ответил на вопрос о последствиях атаки беспилотников на объект в Новороссийске, передает корреспондент РБК.
Пескова попросили прокомментировать ситуацию, когда Минобороны сообщило о повреждении КТК, при этом Минэнерго Казахстана заявило, что поставки продолжаются.
«Удары имели место, это очевидно», — сказал пресс-секретарь.
Песков также напомнил, что это не первая попытка Киева нанести удары по инфраструктуре КТК.
«Сейчас, чтобы понять, какая именно ситуация с отгрузками, рекомендую обращаться в компанию, то есть в КТК», — резюмировал пресс-секретарь.
Каспийский трубопроводный консорциум — крупный маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.
Накануне Минобороны России сообщило, что Украина в ночь на 6 апреля атаковала беспилотниками самолетного типа объекты международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске.
Целями атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям, а также нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам КТК — энергетическим компаниям из США и Казахстана.