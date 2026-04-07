Politico: вице-президент США Вэнс может подключиться к прямым переговорам с Ираном

В статье говорится, что Вэнс до сих пор «оставался за кадром» войны с Ираном, лишь изредка вступая в контакт с ближневосточными посредниками.
По мнению Politico, перспектива его участия в переговорах доказывает, что администрация Трампа стремится найти выход, хотя министр обороны США Пит Хегсет пообещал беспрецедентные удары по Ирану в ближайшие дни.
Вице-президенту всегда доверяли по всем внешнеполитическим вопросам. Президент ценит его работу, направленную на то, чтобы понять, смогут ли иранцы соответствовать реалиям текущего момента.
В понедельник Трамп признал участие Вэнса в переговорах. Ранее он только в шутку обращался к Вэнсу с просьбой помочь в установлении мира. На прошлой неделе во время пасхального обеда Трамп спросил своего вице-президента: «Как продвигается дело (с Ираном)?.. Если сделка не состоится, я обвиню Джей Ди Вэнса».
Потенциальная роль Вэнса в прекращении боевых действий против Ирана согласуется с его давним неприятием так называемых вечных войн. В первые дни нападения США на Иран Трамп выделил Вэнса в своей команде, заявив, что вице-президент «в философском плане немного отличается от меня».