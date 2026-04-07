Стрельба произошла у израильского консульства в Стамбуле

AFP отмечает, что в консульстве в момент нападения не было израильских дипломатов. The Jerusalem Post сообщает, что консульство было закрыто как минимум два года назад и персонала, вероятно, там просто не было. Reuters уточняет, что в районе израильского консульства на регулярной основе присутствуют вооруженные полицейские.