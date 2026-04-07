Стрельба произошла у израильского консульства в Стамбуле

Вооруженное нападение было совершено на израильское консульство в стамбульском районе Бешикташ. Об этом сообщило турецкое издание Karar.
Из-за стрельбы пострадали два полицейских, трое нападавших были нейтрализованы. По информации агентства Anadolu, после начала стрельбы в район Бешикташ направились многочисленные подразделения полиции и бригады скорой помощи.
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о начале расследования происшествия. К расследованию привлечены заместитель главного прокурора Стамбула и еще два сотрудника ведомства, которые прибыли на место происшествия.
AFP отмечает, что в консульстве в момент нападения не было израильских дипломатов. The Jerusalem Post сообщает, что консульство было закрыто как минимум два года назад и персонала, вероятно, там просто не было. Reuters уточняет, что в районе израильского консульства на регулярной основе присутствуют вооруженные полицейские.
Израильское консульство находился в бизнес-центре Yapi Kredi Plaza. Оно уже подвергалось нападениям в 2024 году, когда протестующие собрались перед генкосульством в знак протеста против атаки на баптистскую больницу Аль-Ахли в секторе Газа.
Тогда демонстранты напали на рядом стоящий ресторан быстрого питания McDonald’s и забросали диппредставительство Израиля яйцами. Кроме того, толпа пыталась прорваться через заграждения к консульству, но силовики разогнали ее с помощью перцового газа.
