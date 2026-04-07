Путин созвал большое совещание по Дагестану

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин проведет большое совещание, посвященное ситуации в Дагестане. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В совещании примут участие руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Алексей Козлов, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр здравоохранения Михаил Мурашко и исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин.

Также в совещании будут участвовать министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также руководители Дагестана и некоторых районов республики, включая Махачкалу.

В ходе совещания с вступительным словом выступит Путин, свои доклады представят Куренков, Файзулин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Совещание будет посвящено положению в республике в связи с наводнением. Доклады Куренкова и Меликова Путин заслушал ранее по телефону. Он поручил им оказать необходимую помощь пострадавшим.

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Дагестане. Больше всего от стихии пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы, а сейчас обстановка в Дагестане «стабилизируется». Развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек.

