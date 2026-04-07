Путин созвал большое совещание по Дагестану

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Дагестане. Больше всего от стихии пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы, а сейчас обстановка в Дагестане «стабилизируется». Развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек.