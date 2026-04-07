В Иране призвали ускорить казни по делам о шпионаже

Глава судебной власти Ирана Эджеи потребовал ускорить вынесение приговоров, включая казни, по делам обвиняемых в сотрудничестве с противником, передает SNN. Тегеран регулярно применяет смертную казнь по делам о шпионаже.

Источник: РБК

Рассмотрение дел и вынесение приговоров, включая смертную казнь и конфискацию имущества, в отношении лиц, обвиняемых в сотрудничестве с противником Ирана, должно быть ускорено, заявил глава судебной власти Исламской Республики Голям-Хосейн Мохсени Эджеи, передает SNN.

«В случаях, когда в отношении вражеских агентов должны выноситься решения о конфискации имущества и смертной казни, такие приговоры необходимо ускорять», — сказал Эджеи на встрече с членами Высшего судебного совета.

По его словам, Иран находится в состоянии полномасштабного противостояния, а действия страны носят характер законной самообороны в соответствии с нормами международного и внутреннего права. Он подчеркнул, что судебная система должна активно использовать действующее законодательство, в том числе нормы об усилении наказания за шпионаж.

В марте Генпрокуратура Ирана предупредила граждан, находящихся за рубежом, о конфискации имущества в случае сотрудничества с иностранными государствами, наносящего ущерб национальной безопасности страны.

Ведомство указало, что такие действия будут квалифицироваться как нарушение закона с последующим изъятием активов. За шпионаж или разведывательную деятельность против Ирана может предусматриваться наказание вплоть до смертной казни.

Иранские власти регулярно применяют смертную казнь по делам о шпионаже, в том числе в пользу иностранных государств, таких как Израиль и США.

В середине марта в Иране казнили троих осужденных за участие в декабрьских протестах 2025 года: их обвинили в убийстве полицейских и сотрудничестве с Израилем и США.

В январе был казнен мужчина, признанный виновным в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Также его обвинили в закупке оборудования для помощи Израилю в проведении диверсий на ракетных объектах Ирана. В том же месяце казнили еще одного мужчину по обвинению в передаче информации «Моссаду». Летом 2025 года были казнены четверо обвиняемых в шпионаже.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше