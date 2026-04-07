Эксперты описали «прогревы» и «спекуляции» в переговорах США и Ирана

Информация о недееспособности иранского лидера Моджтабы Хаменеи носит отчасти спекулятивный характер, поскольку США и Израилю важно показать, что их противники «обезглавлены и сопротивляются уже скорее по инерции», заявил в эфире Радио РБК востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Леонид Цуканов. По его словам, заявления о состоянии Хаменеи могут «стать одним из козырей» в переговорах, который Штаты будут использовать в отношении Тегерана.
«Также это может быть использовано как психологическое оружие для прокачки разных оппозиционных групп, протестных, для распаления противостояний между конкурирующими фракциями внутри Ирана. То есть вариантов достаточно много», — отметил Цуканов.
The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок, сообщила, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум. Согласно этой информации, находится без сознания, его состояние «тяжелое».
Доцент Института классического Востока и античности ВШЭ Максим Алонцев в эфире Радио РБК заявил, что одним из «прогревов» перед переговорами может стать наземная операция, поскольку стороны «пытаются найти более удобную переговорную позицию». При этом, по его мнению, учитывая то, что этот конфликт начался на фоне заявлений о переговорах между США и Ираном, новые сообщения о мирном урегулировании «могут быть дымовой завесой перед реальной эскалацией».
«Мне кажется, что, скорее, никакой сделки сегодня, естественно, не будет, но и, возможно, никакого вот этого ада, каменного века и прочее, и прочее. А будет что-то третье, что как бы и не то, и не се. Может быть, Трамп разбомбит какой-нибудь мост, который в 1930-е построили в Иране, который соединяет такое горное ущелье, и сообщит, что вот теперь в этом горном ущелье начался каменный век», — считает эксперт.
В начале апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон близок к достижению всех военных целей операции в Иране, которая продлится еще две-три недели. В течение этого времени США намерены «нанести чрезвычайно сильные удары» и «вернуть их [Иран] в каменный век».
The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны писала, что Иран предложил США план по прекращению войны из десяти пунктов. Среди этих пунктов — гарантия безопасности Ирана от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций. Тегеран, в свою очередь, обещает открыть Ормузский пролив.
При этом агентство Fars со ссылкой на источник в Тегеране сообщало, что президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с просьбой об урегулировании конфликта через пять стран и восемь разведывательных служб.
