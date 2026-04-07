Минобороны сообщило об ударах по украинскому производству крылатых ракет

Источник: РБК

Российские войска нанесли удары по украинским предприятиям по производству систем управления и комплектующих для крылатых ракет, а также по военным аэродромам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Поражены энергетическая и транспортная инфраструктура Украины, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки, места хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Всего поражены объекты в 153 районах.

Минувшей ночью силы ПВО перехватили над российскими регионами 45 украинских БПЛА. Дроны сбили над территорией Ленинградской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Волгоградской и Пензенской областей, а также над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Накануне Минобороны сообщило об ударах российских войск по объектам энергетической инфраструктуры и производственным мощностям ВПК Украины. По данным ведомства, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали цеха, производящие системы управления и комплектующие для оперативно-тактических ракет. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 159 районах.

