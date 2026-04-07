Еврокомиссия потеряла на Украине свою миссию по оценке состояния «Дружбы»

БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что миссия ЕС посещала Украину в рамках оценки состояния трубопровода «Дружба», с тех пор информации о ней нет.

«Такая небольшая команда присутствовала на Украине после письма лидеров ЕС Зеленскому о готовности провести такую миссию… Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», — сказала представитель ЕК в Брюсселе на вопрос журналистов о том, состоялась ли поездка и где миссия находится в настоящее время.

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.

