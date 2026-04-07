Американист: к концу апреля Трампу придется принять условия Ирана

По мнению американиста, план Ирана вполне реалистичный. В числе прочего Тегеран требует предоставить гарантии безопасности с возможностью контролировать Ормузский пролив. Дудаков считает, что принятие иранского плана для Вашингтона станет признанием поражения в противостоянии на Ближнем Востоке.
Мы видим, что американский блицкриг провалился, США увязли в этом ближневосточном хаосе, энергокризис в Америке и в целом в западных странах усугубляется, позиции Трампа крайне шаткие. Единственный козырь, который у остался у Трампа — это проведение сухопутной операции.
При этом операция на суше может привести к большим потерям среди американских военных, что подорвет и так уже шаткие позиции Трампа в США. Аналитик считает, что Трамп готов идти на такой политический риск.
США постараются реализовать свой последний козырь — во-первых, это нанесение большого количества ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, во-вторых, это высадка десанта. Однако ближе к концу апреля американцам придется в том или ином виде принимать условия Ирана, потому что ситуация для них станет совсем критической.
Американист напомнил, что у Трампа нет возможности вести боевые действия дольше двух месяцев без одобрения Конгресса, а этот срок истекает в конце апреля.