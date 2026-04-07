Американист: к концу апреля Трампу придется принять условия Ирана

В понедельник Иран передал противникам через посредника план из 10 пунктов о прекращении войны. Политолог Малек Дудаков в беседе с Новостями Mail оценил вероятность сделки между сторонами, а также рассказал, готовы ли США на эскалацию конфликта.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению американиста, план Ирана вполне реалистичный. В числе прочего Тегеран требует предоставить гарантии безопасности с возможностью контролировать Ормузский пролив. Дудаков считает, что принятие иранского плана для Вашингтона станет признанием поражения в противостоянии на Ближнем Востоке.

Мы видим, что американский блицкриг провалился, США увязли в этом ближневосточном хаосе, энергокризис в Америке и в целом в западных странах усугубляется, позиции Трампа крайне шаткие. Единственный козырь, который у остался у Трампа — это проведение сухопутной операции.

Малек Дудаков
политолог

При этом операция на суше может привести к большим потерям среди американских военных, что подорвет и так уже шаткие позиции Трампа в США. Аналитик считает, что Трамп готов идти на такой политический риск.

США постараются реализовать свой последний козырь — во-первых, это нанесение большого количества ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, во-вторых, это высадка десанта. Однако ближе к концу апреля американцам придется в том или ином виде принимать условия Ирана, потому что ситуация для них станет совсем критической.

Малек Дудаков
политолог

Американист напомнил, что у Трампа нет возможности вести боевые действия дольше двух месяцев без одобрения Конгресса, а этот срок истекает в конце апреля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что 6 апреля Иран передал через Пакистан план из 10 пунктов о завершении войны с США и Израилем.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше