В жутком двойном убийстве заподозрили родного сына

Два тела в частном доме Таганрога обнаружили соседи накануне утром. Кто-то выстрелил в пожилую пару. Сейчас на месте ЧП многолюдно: работают оперативники и криминалисты.
Предполагаемым виновником считают сына Вадима (имя изменено. — Ред.) В городе объявлен план «Перехват». Как объявили в полиции, 33-летний мужчина может скрываться от уголовного преследования на корейской иномарке. Что ещё изестно об этой жуткой истории, выяснил rostov.aif.ru.
Выстрелы в родных.
В частном секторе Таганрога разыгралась кровавая трагедия, от которой содрогаются даже самые чёрствые люди. В одном из домовладений обнаружили тела пожилых мужчины и женщины — супругов, чьи жизни оборвал родной сын.
Тревожный звонок поступил в следственные органы утром. Когда оперативники прибыли на место, их ждала мрачная находка: в доме лежали тела хозяев с явными следами насильственной смерти.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Следователи и криминалисты СУ СК России по Ростовской области осмотрели место происшествия и тела погибших.
В ведомстве добавили, что злоумышленник почти сразу скрылся с места преступления. В донском главке МВД России проинформировали, что подозреваемый объявлен в розыск. Полиция Таганрога разыскивает 32-летнего Вадима. По информации ряда СМИ, злоумышленник — сын супружеской пары, которую он хладнокровно лишил жизни.
По информации правоохранителей, мужчина может передвигаться на автомобиле «Киа Спортейдж» коричневого цвета. За ходом расследования следит прокуратура Ростовской области.
«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обнаружением тел супругов в Таганроге», — подчеркнули в ведомстве.
Кровавый «юморист».
За несколько дней до трагедии Вадим закрыл профиль в соцсетях, удалил все фотографии и поставил на аватарку картинку с чёрной траурной лентой. Однако в сохранённых копиях в открытых источниках остались эти снимки. На них молодой человек стоит на фоне морских пейзажей, гуляет по паркам, сидит в салоне дорогого автомобиля. На страничке указано, что живёт он в городе Симферополь.
Также на просторах сети можно найти информацию, что много лет назад парень играл в КВН и увлекался футболом. Сообщается, что в 2017 году Вадим сыграл свадьбу, но детей от брака у него нет.
Что примечательно, имя подозреваемого не впервые фигурирует в криминальных сводках. Ранее Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону осудил его за хранение и распространение запрещённых веществ (ст. 228 УК РФ). Это было в 2023 году. Парня тогда задержали у Главного железнодорожного вокзала транспортные полицейские. В тот момент фигурант подобрал «закладку», как позже установила экспертиза — с наркотическим средством.
По состоянию на момент публикации материала правонарушитель ещё не задержан. Оперативные мероприятия продолжаются.