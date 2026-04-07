Прокурор запросил 22 года колонии для бывшего замминистра обороны Попова

В марте этого года был задержан и отправлен под домашний арест бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов. В этой должности он проработал с 2015 по 2024 год. В начале марта Следственный комитет сообщил, что Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017—2024 годах похищали, а после отмывали бюджетные средства. Бывшему замминистра предъявили обвинения в создании ОПС с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК; до 20 лет), по 12 эпизодам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК; до 10 лет), в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК; до 7 лет) и по 2 эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет). Арест проходил в закрытом от прессы и слушателей режиме. Вскоре после начала уголовного преследования, 20 марта, Верховный хурал Тувы досрочно лишил его полномочий депутата на основании собственного заявления.