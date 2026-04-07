Прокурор запросил 22 года колонии для бывшего замминистра обороны Попова

Государственный обвинитель в ходе прений сторон в 235-м гарнизонном военном суде попросил признать бывшего заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По совокупности преступлений прокурор потребовал назначить экс-замминистра 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил РБК один из участников судебного процесса. Также прокурор потребовал лишить экс-замминистра обороны Павла Попова звания генерала армии, госнаград и назначить штраф в трехкратном размере от суммы взяток (130 млн руб.).
Суд в закрытом режиме.
К рассмотрению уголовного дела в отношении генерала судья Артем Карпов приступил в ноябре прошлого года. По ходатайству Главной военной прокуратуры оно проходит в закрытом режиме из-за «служебной тайны в области обороны». Свою просьбу провести процесс без прессы и слушателей прокурор Андрей Обухов аргументировал еще и тем, что в материалах дела содержится информация о местах работы и проживания военнослужащих. Разглашение таких сведений, настаивал гособвинитель, ставит под угрозу их безопасность в условиях террористических угроз. Ходатайство прокурора поддержали представители признанных потерпевшими по делу Минобороны и парка «Патриот».
Павел Попов, как и его адвокат Денис Сагач, выступил против закрытия процесса. Адвокат отмечал, что при ознакомлении с материалами дела не обнаружил в них сведений, составляющих государственную или другую тайну.
Бывшего замминистра обороны отправили под стражу 29 августа 2024 года. Незадолго до задержания Попова экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой и дали показания. Их уголовные дела были выделены в отдельное производство и рассмотрены в особом порядке, который предполагает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Шестерову и Ахмедову, которым вменили в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК), по совокупности преступлений суды назначили шесть и пять лет колонии общего режима соответственно.
Строительство дачи на деньги «Патриота».
Расследование в отношении Павла Попова Следственный комитет завершил в августе 2025 года — уже после того, как его подельники получили сроки. Попову предъявили обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК; до 10 лет), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК; до 4 лет), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК; до 10 лет) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК; до 5 лет).
Ни по одному из пунктов вину генерал не признал и заявил, что был оговорен заключившими досудебные соглашения фигурантами.
По версии следствия, Попов, используя служебное положение, организовал строительство собственного загородного дома в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» за счет бюджетных средств, выделенных на содержание парка «Патриот». Речь идет о доме площадью около 200 кв. м с гаражом и баней, а также о последующем техническом и хозяйственном обслуживании земельного участка площадью 0,3 га. Работы, утверждает следствие, выполняли сотрудники, задействованные на объектах парка, а расходы оформлялись как затраты на его эксплуатацию в 2021—2024 годах через заключение договоров с подрядчиками. Как установило следствие, объемы работ в указанных контрактах либо существенно завышались, либо сами работы фактически не выполнялись. В результате, по подсчетам СКР, общая сумма похищенных бюджетных средств составила 25,8 млн руб.
Эпизоды, связанные с получением взяток, следствие увязывает с безвозмездным предоставлением генералу Попову квартиры на Фрунзенской набережной в Москве вблизи здания Минобороны, где он проживал с 2014 по 2024 год, а также внедорожника Lexus LX 570.
По данным СКР, недвижимость и автомобиль были предоставлены подрядчиком — ОАО «Бамстройпуть», занимавшимся строительством Национального центра управления обороной. Общий размер незаконного вознаграждения следствие оценило в 14 млн руб. за квартиру и около 32 млн руб. — за автомобиль. Взамен, гласит обвинение, генерал оказывал компании покровительство и содействовал ей в получении новых госконтрактов. Вместе с этим в вину Павлу Попову вменяется фиктивное трудоустройство трех человек, включая его невестку Аксинью Перебаеву, а также незаконное хранение охотничьего ружья «Вепрь» с боекомплектом.
Павел Попов родился 1 января 1957 года в Красноярске. В 1978 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 1990-м — Общевойсковую академию ВС. Службу начинал в Группе советских войск в Германии, где в 1978—1986 годах занимал командные должности, затем командовал мотострелковым батальоном в Дальневосточном военном округе.
В 1990 году был переведен в войска гражданской обороны, где до 1993 года занимал должность начальника штаба — заместителя командира полка в Среднеазиатском военном округе. В 1993—1996 годах командовал 493-м отдельным механизированным полком гражданской обороны Восточно-Сибирского регионального центра МЧС России, руководя, в частности, ликвидацией последствий крупных катастроф — авиакрушений под Междуреченском и Абаканом, а также землетрясения на Курилах. В дальнейшем возглавлял Восточно-Сибирский, а затем Сибирский региональные центры МЧС, координируя действия ведомств при чрезвычайных ситуациях, включая наводнение в Ленске в 2001 году и масштабные пожары в Читинской области в 2003-м.
В 2008—2013 годах занимал пост заместителя главы МЧС, работая сначала под руководством Сергея Шойгу, затем Владимира Пучкова, а в 2013 году перешел в Минобороны на должность помощника министра. С ноября 2013 по июнь 2024 года был заместителем министра обороны, курируя, в частности, создание Национального центра управления обороной, развитие информационных систем и научно-исследовательскую деятельность ведомства.
В июне 2024 года после смены руководства министерства был отправлен в отставку. Генерал армии, награжден государственными наградами, включая ордена Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Задержания заместителей министра обороны начались с ареста в апреле 2024 года Тимура Иванова, который курировал в ведомстве строительство. В июле Московский городской суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима за присвоение 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и хищении и легализации 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц». Второе уголовное дело Иванова касается трех эпизодов получения взяток в особо крупном размере, легализации денежных средств и незаконного хранения оружия.
В июле 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере столичный суд арестовал другого заместителя Шойгу — Героя России Дмитрия Булгакова, курировавшего вопросы материально-технического обеспечения российской армии. Генерал занимал этот пост с 2008 по 2022 год. Как полагает следствие, Булгаков вместе с бывшим однокурсником Геннадием Селезневым и гендиректором компании «Нева-Балт СПб» похитили 49 млн руб. путем завышения стоимости контракта на выполнение подрядных работ в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Вину в мошенничестве бывший замминистра обороны, как и его подельники, не признал. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В марте этого года был задержан и отправлен под домашний арест бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов. В этой должности он проработал с 2015 по 2024 год. В начале марта Следственный комитет сообщил, что Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017—2024 годах похищали, а после отмывали бюджетные средства. Бывшему замминистра предъявили обвинения в создании ОПС с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК; до 20 лет), по 12 эпизодам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК; до 10 лет), в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК; до 7 лет) и по 2 эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет). Арест проходил в закрытом от прессы и слушателей режиме. Вскоре после начала уголовного преследования, 20 марта, Верховный хурал Тувы досрочно лишил его полномочий депутата на основании собственного заявления.