Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор запросил 22 года колонии для бывшего замминистра обороны Попова

Гособвинение запросило для бывшего замминистра обороны России Павла Попова 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Вину генерал не признал.

Источник: РБК

Государственный обвинитель в ходе прений сторон в 235-м гарнизонном военном суде попросил признать бывшего заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова виновным в получении взяток, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По совокупности преступлений прокурор потребовал назначить экс-замминистра 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил РБК один из участников судебного процесса. Также прокурор потребовал лишить экс-замминистра обороны Павла Попова звания генерала армии, госнаград и назначить штраф в трехкратном размере от суммы взяток (130 млн руб.).

Суд в закрытом режиме.

К рассмотрению уголовного дела в отношении генерала судья Артем Карпов приступил в ноябре прошлого года. По ходатайству Главной военной прокуратуры оно проходит в закрытом режиме из-за «служебной тайны в области обороны». Свою просьбу провести процесс без прессы и слушателей прокурор Андрей Обухов аргументировал еще и тем, что в материалах дела содержится информация о местах работы и проживания военнослужащих. Разглашение таких сведений, настаивал гособвинитель, ставит под угрозу их безопасность в условиях террористических угроз. Ходатайство прокурора поддержали представители признанных потерпевшими по делу Минобороны и парка «Патриот».

Павел Попов, как и его адвокат Денис Сагач, выступил против закрытия процесса. Адвокат отмечал, что при ознакомлении с материалами дела не обнаружил в них сведений, составляющих государственную или другую тайну.

Бывшего замминистра обороны отправили под стражу 29 августа 2024 года. Незадолго до задержания Попова экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой и дали показания. Их уголовные дела были выделены в отдельное производство и рассмотрены в особом порядке, который предполагает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Шестерову и Ахмедову, которым вменили в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК), по совокупности преступлений суды назначили шесть и пять лет колонии общего режима соответственно.

Строительство дачи на деньги «Патриота».

Расследование в отношении Павла Попова Следственный комитет завершил в августе 2025 года — уже после того, как его подельники получили сроки. Попову предъявили обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК; до 10 лет), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК; до 4 лет), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК; до 10 лет) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК; до 5 лет).

Ни по одному из пунктов вину генерал не признал и заявил, что был оговорен заключившими досудебные соглашения фигурантами.

По версии следствия, Попов, используя служебное положение, организовал строительство собственного загородного дома в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» за счет бюджетных средств, выделенных на содержание парка «Патриот». Речь идет о доме площадью около 200 кв. м с гаражом и баней, а также о последующем техническом и хозяйственном обслуживании земельного участка площадью 0,3 га. Работы, утверждает следствие, выполняли сотрудники, задействованные на объектах парка, а расходы оформлялись как затраты на его эксплуатацию в 2021—2024 годах через заключение договоров с подрядчиками. Как установило следствие, объемы работ в указанных контрактах либо существенно завышались, либо сами работы фактически не выполнялись. В результате, по подсчетам СКР, общая сумма похищенных бюджетных средств составила 25,8 млн руб.

Эпизоды, связанные с получением взяток, следствие увязывает с безвозмездным предоставлением генералу Попову квартиры на Фрунзенской набережной в Москве вблизи здания Минобороны, где он проживал с 2014 по 2024 год, а также внедорожника Lexus LX 570.

По данным СКР, недвижимость и автомобиль были предоставлены подрядчиком — ОАО «Бамстройпуть», занимавшимся строительством Национального центра управления обороной. Общий размер незаконного вознаграждения следствие оценило в 14 млн руб. за квартиру и около 32 млн руб. — за автомобиль. Взамен, гласит обвинение, генерал оказывал компании покровительство и содействовал ей в получении новых госконтрактов. Вместе с этим в вину Павлу Попову вменяется фиктивное трудоустройство трех человек, включая его невестку Аксинью Перебаеву, а также незаконное хранение охотничьего ружья «Вепрь» с боекомплектом.

Павел Попов родился 1 января 1957 года в Красноярске. В 1978 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 1990-м — Общевойсковую академию ВС. Службу начинал в Группе советских войск в Германии, где в 1978—1986 годах занимал командные должности, затем командовал мотострелковым батальоном в Дальневосточном военном округе.

В 1990 году был переведен в войска гражданской обороны, где до 1993 года занимал должность начальника штаба — заместителя командира полка в Среднеазиатском военном округе. В 1993—1996 годах командовал 493-м отдельным механизированным полком гражданской обороны Восточно-Сибирского регионального центра МЧС России, руководя, в частности, ликвидацией последствий крупных катастроф — авиакрушений под Междуреченском и Абаканом, а также землетрясения на Курилах. В дальнейшем возглавлял Восточно-Сибирский, а затем Сибирский региональные центры МЧС, координируя действия ведомств при чрезвычайных ситуациях, включая наводнение в Ленске в 2001 году и масштабные пожары в Читинской области в 2003-м.

В 2008—2013 годах занимал пост заместителя главы МЧС, работая сначала под руководством Сергея Шойгу, затем Владимира Пучкова, а в 2013 году перешел в Минобороны на должность помощника министра. С ноября 2013 по июнь 2024 года был заместителем министра обороны, курируя, в частности, создание Национального центра управления обороной, развитие информационных систем и научно-исследовательскую деятельность ведомства.

В июне 2024 года после смены руководства министерства был отправлен в отставку. Генерал армии, награжден государственными наградами, включая ордена Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Задержания заместителей министра обороны начались с ареста в апреле 2024 года Тимура Иванова, который курировал в ведомстве строительство. В июле Московский городской суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима за присвоение 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и хищении и легализации 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц». Второе уголовное дело Иванова касается трех эпизодов получения взяток в особо крупном размере, легализации денежных средств и незаконного хранения оружия.

В июле 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере столичный суд арестовал другого заместителя Шойгу — Героя России Дмитрия Булгакова, курировавшего вопросы материально-технического обеспечения российской армии. Генерал занимал этот пост с 2008 по 2022 год. Как полагает следствие, Булгаков вместе с бывшим однокурсником Геннадием Селезневым и гендиректором компании «Нева-Балт СПб» похитили 49 млн руб. путем завышения стоимости контракта на выполнение подрядных работ в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Вину в мошенничестве бывший замминистра обороны, как и его подельники, не признал. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В марте этого года был задержан и отправлен под домашний арест бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов. В этой должности он проработал с 2015 по 2024 год. В начале марта Следственный комитет сообщил, что Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017—2024 годах похищали, а после отмывали бюджетные средства. Бывшему замминистра предъявили обвинения в создании ОПС с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК; до 20 лет), по 12 эпизодам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК; до 10 лет), в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК; до 7 лет) и по 2 эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет). Арест проходил в закрытом от прессы и слушателей режиме. Вскоре после начала уголовного преследования, 20 марта, Верховный хурал Тувы досрочно лишил его полномочий депутата на основании собственного заявления.

Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше